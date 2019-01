Kate Lane brengt nieuwe single “Romeo" uit Ronny De Coster

17 januari 2019

10u41 0 Oudenaarde De Oudenaardse zangeres Kate Lane, ook bekend als “Leentje”, de uitbaatster van het café De Nieuwe Keizer in Mater, brengt een nieuwe single op de markt. “Romeo” is gebaseerd op de bekende Italiaanse klassieker “Tornero”.

Kate Lane draait intussen al enkele jaren mee in de Vlaamse showbizz en bracht al diverse singles uit. Eind 2017 maakte ze een verzamelalbum. Kate Lane is een veel gevraagde zangeres voor optredens. “Ik doe er jaarlijks ruim zestig. Er is geen kermis in de Vlaamse Ardennen, waar ik nog niet op het podium stond. Zingen is voor mij een uitlaatklep. Het café is mijn werk en ik doe dat ook graag, maar als ik op een podium sta, valt alle stress van me af”, zegt de zingende herbergierster uit Mater.

Italiaanse hit

Haar nieuwe single “Romeo” is geschreven door Jos Van Meer op de melodie van de bekende Italiaanse klassieker ‘Tornero’. Christophe Severs zorgde voor een opname en productie.

‘Romeo’ wordt uitgebracht door D & V en is verkrijgbaar als download en streaming op alle internet-portals.