KASVO organiseert zondag tiende Memorial Valentien De Smet Ronny De Coster

27 november 2018

20u08 0 Oudenaarde Op de voetbalterreinen en de Finse piste aan de Rode Los in Oudenaarde vindt op zondag 2 december de jaarlijkse veldcross Memorial Valentien De Smet plaats. De organiserende atletiekvereniging KASVO Oudenaarde brengt daarmee hulde aan haar beloftevolle clublid, dat tien jaar geleden bij een verkeersongeval om het leven kwam.

Deelnemers lopen in 23 categorieën. De eerste start om 12 uur. Voor de top-drie van elke wedstrijd is er een podiumhulde onmiddellijk na de wedstrijd. Bij de lange cross voor de senioren (mannen en vrouwen) komen de eerste vijf op het podium. In de wedstrijden voor junioren, senioren en korte cross zijn er geldprijzen voorzien. Alle andere deelnemers krijgen een naturaprijs. De prijsuitreiking vindt plaats in de kantine in het Burgemeester Thienpontstadion.

Tiende keer voor Valentien

De Veldloop Stad Oudenaarde is een van de oudste van het land en vindt dit jaar voor de tiende keer plaats onder de naam Memorial Valentien De Smet. Sinds de 15-jarige, beloftevolle KASVO-atlete op 20 november 2008 het leven liet in een verkeersongeval in de Weldenstraat in Welden, vormt de cross voor haar een jaarlijks eerbetoon.

De toegangsprijs bedraagt vijf euro. In voorverkoop kosten kaarten vier euro. Meer info: www.kasvo.be