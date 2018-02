KASVO met 28 kampioenen naar het stadhuis 02 februari 2018

Maar liefst 28 kampioenen van de Oudenaardse atletiekvereniging KASVO zijn dit weekend feestelijk ontvangen in het stadhuis van Oudenaarde. Sportschepen Peter Simoens had er een hele kluif aan om de indrukkende verzameling titels op te sommen die de de club het afgelopen seizoen had bijeen gehaald: 44 keer provinciaal, 11 keer Vlaams en 23 keer Belgisch goud staat nu in de prijzenkast van KASVO te pronken. Postuum werd ook hulde gebracht aan Rachel Hanssens, die onlangs op 88-jarige leeftijd overleed. Rachel was de oudste atlete van ons land en genoot tot ver buiten de landsgrenzen groot respect. Maar liefst 48 wereldtitels, 58 Europese en 106 Belgische titels heeft ze behaald. Ook 9 wereldrecords staan op haar naam.





(DCRB)