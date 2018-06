Kassierster Kathelien na 40 jaar trouwe dienst uitgewuifd 05 juni 2018

Kathelien Lambrechts uit Oudenaarde werkte 40 jaar voor de Delhaize aan de Meerspoort. De kassierster werd uitgewuifd ter gelegenheid van haar pensioen. Het plezierde haar ten zeerste dat naast de huidige directeur Remco Heyse ook de vorige directeur Jeroen Rochus haar kwamen uitwuiven, net als haar collega's en oud-collega's .





"Na zoveel jaren toonde ze zich nog steeds een echte leeuwin in haar werk en het is met pijn in het hart dat we afscheid van haar nemen. Ze was zeer geliefd en klanten kwamen speciaal voor haar naar Delhaize. Zij is ook de eerste die hier na 40 jaar dienst als 65-jarige op pensioen gaat", aldus directeur Heyse.











(MAN)