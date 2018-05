Karten op industriezone 09 mei 2018

De omgeving rond de Oudenaardse Betoncentrale (OBC) op de industriezone Meersbloem in Melden wordt zaterdag omgetoverd tot een kartingbaan van zo'n 1 kilometer lang, afgebakend met bandenmuren en omheining. Het initiatief gaat uit van Rotary Oudenaarde, die de opbrengst aan het goede doel schenkt. "Zowel de competitieve als recreatieve racers komen aan hun trekken", zegt communicatieverantwoordelijke Pieter Kympers. "Iedereen kan, onder leiding van zijn/haar teamleader, het opnemen tegen andere teams bestaande uit vrienden, familie, bedrijven, verenigingen enzovoort. Supporters en toeschouwers zijn meer dan welkom. Wie niet wil karten, kan zich inschrijven voor de uitgebreide barbecue met afterparty. Voor de kleinsten is een springkasteel voorzien". Info en inschrijven via info@dna-architecten.be.





(TVR)