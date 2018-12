Kan Sinterklaas het zebrapad in Melden redden? Ronny De Coster

05 december 2018

13u34 0 Oudenaarde Kan Sinterklaas ervoor zorgen dat het zebrapad in Melden niet verdwijnt? Dat is alleszins wat de Chiro Melden hoopt.

De jeugdvereniging heeft voor de grote kindervriend en zwarte piet alvast een bericht gepost op Facebook. “Lieve Sint & Piet. Wij zouden heel graag dit jaar ons zebrapad houden. Veel liefs, de brave kindjes van Chiro Melden”, staat er.

Ongetwijfeld moeten Sinterklaas en Zwarte Piet ook via het bewuste zebrapad de drukke N8 over om beide kanten van het dorp van speelgoed en lekkers te voorzien.

Maar het is uiteindelijk Agentschap Wegen en Verkeer, die als wegbeheerder het lot van het zebrapad in handen heeft. Eerder geraakte al bekend dat er begin februari over de omstreden herinrichting van de doortocht in Melden een infovergadering plaatsvindt met de bewoners.