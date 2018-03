Kan het beter op de vernieuwde Markt? 19 maart 2018

02u24 0

Vier maanden na de opening van de vernieuwde Markt in Oudenaarde houdt het stadsbestuur vanavond een inspraakvergadering om te peilen naar de bevindingen van de bewoners, handelaars en leden van de adviesraden. Is de vernieuwing gelukt of moet er een bijsturing komen?





Vooral de vraag of het wel een goed idee was om de Markt te 'knippen', waardoor je er met de auto niet meer rond kan rijden, kent felle voor- en tegenstanders.





Gemeenteraadslid Maarten Blondeel (sp.a) vindt dat de stad daarover zelfs een volksraadpleging moet houden. "Het stadsbestuur zit duidelijk in de knoop met de vele opmerkingen over het blokkeren van het doorgaand verkeer op de Markt. Het mobiliteitsplan leidt tot grote onvrede", vindt Blondeel.





Op de kritiek van de socialist kwam afgelopen weekend een scherpe reactie van Johan Browaeys, regiodirecteur Voka-Oost-Vlaanderen. "Sp.a Oudenaarde heeft geen visie rond mobiliteit. #MarktOudenaarde. Wat denken hun vrienden van de #Fietsersbond en #Groen. Nog een bijkomend actiecomité ? Kom met doordachte voorstellen", zo postte Browaeys op Twitter.





De inspraakvergadering vindt plaats om 19 uur in het stadhuis. De stad heeft wel alleen de bewoners van Markt en omgeving en leden van adviesraden uitgenodigd. "Maar iedereen is welkom", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). (DCRB)