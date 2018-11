Kan een betere afstelling van de verkeerslichten het verkeer in Leupegem weer vlot trekken? Wegen en Verkeer experimenteert de komende weken Ronny De Coster

20u32 22 Oudenaarde Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen experimenteert in de Leupegemstraat de komende weken met de afstelling van de verkeerslichten. Daarmee hopen verkeersdeskundigen een vlottere verkeersstroom te krijgen vanuit de richting N60. Nu is het dagelijks in de spits aanschuiven tot op de rotonde op de gewestweg.

“Dat het verkeer dagelijkse vast staat in de Leupegemstraat, komt vooral door de verkeerslichten ter hoogte van Diependale”, zegt de Oudenaardse mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V). “Voertuigen die van de N60 komen en aan Diependale links willen afslaan, houden al het achterliggende verkeer op, doordat zij op hun beurt moeten wachten op het tegenliggende verkeer vanop de Edelareberg”, analyseert Cnudde het dagelijkse verkeersinfarct in hartje Leupegem.

Politieagenten

Om het verkeer toch vlot te trekken, regelen agenten soms het verkeer op het kruispunt . “Door er voor te zorgen dat auto’s wel vlot Diependale kunnen inrijden, weten de agenten het verkeer op gang te houden. Met het Agentschap Wegen en Verkeer hebben we nu afgesproken, dat zij gaan proberen hetzelfde effect te bekomen door de verkeerslichten anders af te stellen. Een optie kan zijn, dat de lichten iets langer op rood blijven voor het verkeer vanuit Brakel, terwijl een groene pijl de verkeersstroom richting Diependale laat doorgaan”, vat Cnudde het experiment samen.

“Of dit echt de zaligmakende oplossing zal zijn voor de hele verkeersproblematiek in Leupegem, zal moeten blijken. We moeten er op toezien, dat er niet elders problemen ontstaan. Sowieso zal het enkele weken duren voor Wegen en Verkeer de herafstelling van de verkeerslichten rond heeft. Pas daarna kunnen we het effect evalueren en bijsturen waar nodig”, antwoordde de mobiliteitsschepen in de gemeenteraad op de vraag van oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a).