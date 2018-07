Kampioenenploegen Minivoetbalkern Oudenaarde feestelijk onthaald op stadhuis 17 juli 2018

Op het stadhuis van Oudenaarde zijn de kampioenenploegen en het bestuur van Minivoetbalkern Oudenaarde feestelijk ontvangen. "Dit seizoen schreven zich voor het eerst meer dan vijftig ploegen in, verdeeld over vier reeksen", vertelde coördinator Geert De Naeyer.





Het team The Full Manty's won dit jaar voor de negende keer op rij reeks 1. In de andere reeksen gingen de bekers naar MVC Chape Valcke en MVC Mehdi Academy en De Witte Hoeve.





(DCRB)