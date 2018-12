Kaart-en teerlingkampioenen bij seniorenbond Eine-Heurne-Mullem Eine André Marlier

05 december 2018

15u23

Bron: André Marlier 0

In zaal Casino was er reeds het eindejaarsfeest bij de SPa -seniorenbond Eine-Heurne-Mullem die geleid wordt door Julien Verstraeten. En waarbij de honderd aanwezigen, nadat teruggeblikt werd op een geslaagd jaar, de hulde meemaakten aan de meest verdienstelijken van het seizoen in het kaart- en teerlingspel . Bij de kaarters waren er thans 3 deelnemers met evenveel punten zodat er 3 kampioenen waren met Thérèse Mestdagh, Cecile Vervaeke en Laurent De Keyzer. In het teerlingspel haalde Christine De Poorter het van Nelly Van Dorpe en Clarise Vanderstraeten.