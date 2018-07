Juwelensmid Marjolein werkt enkel nog met eerlijk goud 23 juli 2018

02u23 0 Oudenaarde Goudsmid Marjolein Van Dorpe uit Eine werkt voortaan enkel nog met fairtradegoud - afkomstig van eerlijke handel, dus.

Marjolein is de eerste goudsmid in de regio die een overeenkomst heeft afgesloten met Fairtrade Belgium. "Iedereen kent fairtradekoffie of fairtradebananen", klinkt het. "Maar er bestaat dus ook fairtradegoud. Dat wordt ontgonnen in Peru, zonder dat er kinderarbeid bij komt kijken." Fairtrade Belgium biedt ook de nodige opleidingen aan, zodat het ontginnen van het goud op de meest veilige manier kan gebeuren.





Marjolein beseft intussen dat maar weinig van haar klanten weten waar goud vandaan komt, en dat ze daar ook niet bij stilstaan wanneer ze juwelen kopen. "Toch vindt bijna iedereen het belangrijk dat de ontginners niet in onmenselijke omstandigheden moeten werken", zegt ze. "Dit is niet de goedkoopste optie, maar wel de juiste." (TVR)