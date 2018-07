Juul zorgt voor viergeslacht bij de Vandenbossches 27 juli 2018

02u27 0

Gilbert Vandenbossche (87) uit de Maalderijstraat in Heurne staat als overgrootvader aan het hoofd van een mannelijk viergeslacht dat in zaal Amigo werd voorgesteld ter gelegenheid van de babyborrel. Het wordt verder gevormd door grootvader Jean-Claude (58), vader Davy (29) en Juul , die geboren werd op 27 maart 2018 . Juul Vandenbossche is het tweede kind van Davy en Jolien Saelens, die in Nukerke wonen. Hij is het broertje van Lucie.





(MAN)