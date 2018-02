Justitieel Welzijnswerk zoekt vrijwilligers 28 februari 2018

02u58 0 Oudenaarde Justitieel Welzijnswerk zoekt vrijwilligers voor de regio van Oudenaarde.

Justitieel Welzijnswerk is een deelwerking van CAW Oost-Vlaanderen en biedt hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun directe sociale omgeving. Enerzijds worden vrijwilligers ingeschakeld om gedetineerden te bezoeken die weinig of geen eigen bezoek hebben, anderzijds zijn er vrijwilligers die activiteiten begeleiden. "Momenteel zijn we op zoek naar bezoekvrijwilligers en vrijwilligers die het kinderbezoek op woensdagnamiddag willen begeleiden. Ben jij sociaal, betrouwbaar, kan je goed luisteren en ben je minstens 2 uren per 14 dagen beschikbaar? Neem dan vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek. We zijn bereikbaar via





ingedebaere@cawoostvlaanderen.be of op 055/30.46.32", laat Inge Debaere weten. (FEL)