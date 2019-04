Jurgen De Coster gaat trouwen en heel Vlaanderen moet dat weten Ronny De Coster

07 april 2019

19u58

Bron: Eigen berchtgeving 0

Er is geen beter moment dan de Ronde van Vlaanderen om aan iedereen te laten weten, dat Jurgen De Coster gaat trouwen. Dus namen zijn vrienden hem mee naar de Oudenaardse Markt. “Die Ronde is eigenlijk bijzaak. Wat telt, is dat Jurgen vandaag trakteert”, scandeerde de olijke bende.