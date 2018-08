Jumping en barbecue bij manège Kerselare 18 augustus 2018

02u50 0

Vandaag is er een opendeurdag bij manège Kerselare op de buitenpiste gelegen te Kerselare 102. Er zijn demonstratielessen, een mini-ponyclub, dressuur, spring- en cavalettilessen. Er is randanimatie voor de kinderen met onder meer gratis ponyritjes, een schminkstand en springkasteel. Morgen is er vanaf 9 uur een jumping met extra naturaprijzen en dit tot 18 uur. De jumping wordt op de middag onderbroken van 11.30 tot 14 uur voor het eetfestijn kip aan 't spit. De toegang tot de jumping is gratis. (MAN)