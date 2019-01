Jubileumquiz van KBO Ename lokte 154 teams naar Qubus Oudenaarde André Marlier

16 januari 2019

13u34

Bron: André Marlier

Bij KBO Ename was men aan de 20e editie van een quizavond voor teams toe in evenementenhal Qubus. En met 154 deelnemende teams is dat één van de grootste quizavonden in Vlaanderen geworden. Donaat Deriemaeker stond in voor de presentatie van deze quiz samengesteld door KBO-leerkracht Frank Temmerman. Diverse teams waren aan elkaar gewaagd en de streekteams werden enkel afgetroefd door Noekin uit Liedekerke. Zij totaliseerden 164 punten na 9 ronden en 172 vragen en haalden het van Zoobidoobie uit Maarkedal(163) en Ouden Belgen Oudenaarde(162). Deze laatsten traden aan met Kristof Wieme, Luc Blommaert, Bart Carton en Stany Van Hoecke. De top-3 is omringd door organisatoren.