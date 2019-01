Jubileumeditie van KBO Ename quiz in Qubus mikt op 150 teams Oudenaarde André Marlier

02 januari 2019

16u25

Bron: André Marlier 0

Sinds jaren is de jaarlijkse KBO Ename quiz één der grootste uit de Vlaamse Ardennen in evenementenhall Qubus aan de Lindestraat te Oudenaarde. Dit jaar is men aan de 20e editie toe en mikt men vrijdag 11 januari op 150 teams van 4 personen voor deze amusante en gevarieërde quiz met multimedia presentatie. En die ligt net zoals de vorige jaren in handen van ex-VRT presentator Donaat Deriemacker. De quiz begint om 20 uur, is samengesteld door KBO-Ename leerkracht Frank Temmerman en inschrijven kan nog telefonisch tijdens de schooluren op 055/30.47.41 of info.kboename@kbonet.be. Deelnemen kost 20 euro per team en kan men de avond zelf ter plaatse betalen.