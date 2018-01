Jubilerende kaartersclub Sint-Vaast huldigde kampioene Martine Badie 31 januari 2018

02u38 0

Bij de 46 leden tellende kaartersclub Sint-Vaast, die veertig jaar geleden werd gesticht door André Browaeys, was er het jaarlijks clubfeest in het gelijknamig ontmoetingscentrum aan de Oudstrijdersstraat 89. Centraal stond kampioene Martine Badie die het haalde van Noël Janssens en Etienne Bauwens. In het puntenklassement behaalde Etienne Bauwens de eerste plaats. Er wordt telkens gekaart op de laatste vrijdag van de maand met aanvang om 20 uur en nieuwe leden zijn er steeds welkom.





(MAN)