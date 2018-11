Jongerentoneel Litoziekla gaat ondergronds Ronny De Coster

29 november 2018

20u58 0 Oudenaarde Jongerentoneel Litoziekla is de stedelijke zaal De Brandwoeker ingedoken voor haar nieuwe productie ‘Ondergronds’.

“Dit is het verhaal van een onderaardse gemeenschap die één keer per jaar haar isolatie doorbreekt en met een groots festival haar woonplaats openstelt voor nieuwsgierigen”, vertelt bestuurslid Marcel Samyn. “Wie durft af te dalen en zich over te leveren aan een totaalbeleving, de eigen bril af te zetten en zich onder te dompelen in de gewoonten en rituelen van een andere samenleving, zo kondigt Litoziekla ‘Ondergronds’ uitdagend aan.

Reserveren

Er zijn nog voorstellingen op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december, telkens om 20 uur in de Brandwoeker (de vroegere brandweerkazerne aan Woeker 7).

Kaarten kosten 8 euro en zijn te bestellen op reserveer.litoziekla.be