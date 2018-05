Jongeren bouwen zelf indoor skatehal STADSBESTUUR HEEFT OOK PLANNEN VOOR NIEUW SKATEPARK RONNY DE COSTER

02u37 0 Oudenaarde Skaters beschikken in Oudenaarde voortaan over een eigen stek om hun sport te beoefenen. "We hebben zelf een loods omgebouwd tot skatepark", tonen ze. Opmerkelijk: ook de stad heeft intussen plannen voor een gloednieuw skatepark.

"Als de stad het niet doet, dan doen wij het maar zelf", zo klonk de motivatie van Folke D'Haeyer, Jeremy Le fevre en Jens Minnaert toen ze begin dit jaar aankondigden, dat ze een skatepark wilden uitbouwen in de verlaten Saffersfabriek aan de Dijkstraat in Oudenaarde. De skaters, die zich hebben verenigd in de vzw De Loods Skatepark, waren ingegaan op het aanbod van projectontwikkelaar Rev-Vive. In afwachting dat die een nieuwe woonwijk bouwt op dit terrein mogen de jongeren de loods gratis gebruiken. "We hebben zo goed als uitsluitend recuperatiemateriaal gekozen om deze indoor skatehal in te richten. Iedereen die deze sport wil beoefenen, is hier elke woensdag- en vrijdagnamiddag en elke zaterdag- en zondagvoormiddag welkom. In de eerste week van de zomervakantie organiseren we een stage voor beginners en in augustus start een zesdelige lessenreeks waar skaters hun technieken kunnen vervolmaken", zegt Folke D'Haeyer.





Opmerkelijk: intussen ontvouwt ook het stadsbestuur concrete plannen voor de bouw van een skatepark. Dat bevestigt Peter Simoens (Open Vld), schepen voor Sport. "Wij hadden voor dit jaar 40.000 euro voorzien om het bestaande skatepark op te knappen. Dat budget zullen we allicht niet meer helemaal opgebruiken, omdat we intussen zo goed als klaar zijn met de opmaak van een masterplan dat de hele sportsite in kaart brengt. Dat plan stellen we over enkele weken voor, maar ik kan al verklappen dat daarin de aanleg van een nieuwe skatepark is voorzien op de plaats van het oude speelplein tussen het voetbalstadion en Prins Leopoldstraat. Die plek is vrijgekomen omdat we het speelplein hebben verhuisd naar de voorkant van het zwembad", zegt Simoens. Hij voorziet de aanleg voor volgend jaar.





En dan heeft Oudenaarde ineens twee skateparken? "Maar we zijn geen concurrentie van elkaar. Ons project is sowieso tijdelijk. Maar we bieden de stad wel onze ervaring en knowhow aan voor de aanleg van het permanente skatepark", zegt Folke D'Haeyer. En daar heeft de stad wel oren naar. "In het verleden hebben we ook naar skaters geluisterd bij de aankoop van toestellen. Nu ze zich hebben georganiseerd in een vereniging, vormen ze een nog betere gesprekspartner. Los van hun eigen project willen we hen inderdaad mee aan tafel voor de uitbouw van het stedelijke skateparcours", besluit Simoens.