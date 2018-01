Jongeren bouwen eigen skatepark in loods IN AFWACHTING VAN WOONPROJECT OP SITE VERLATEN SAFFERSFABRIEK RONNY DE COSTER

02u52 0 Foto Ronny De Coster Folke D'Haeyer, Jeremy Le fevre en Jens Minnaert zijn druk bezig met de bouw van het skatepark. Oudenaarde In een loods van de verlaten Saffersfabriek in Oudenaarde timmeren enkele Oudenaardse skaters aan het allerbeste indoor skatepark in de streek. "Dit moet een ontmoetingsplaats worden waar jongeren deze sport aanleren, skatekampen volgen en ook genieten van allerlei kunstvormen die met deze jongerencultuur gerelateerd zijn", vatten de initiatiefnemers hun plannen samen.

Enkele maanden geleden kondigde de Gentse projectontwikkelaar Re-Vive aan, dat het grote plannen ontvouwt voor de bouw van een nieuw woonproject op de site van de verlaten Saffersfabriek aan de Dijkstraat in Oudenaarde. Omdat het allicht nog flink wat jaren zal duren voor de eerste bulldozer het terrein oprijdt, nodigde Re-Vive verenigingen uit om de oude fabriek in afwachting te gebruiken voor socio-culturele projecten. Daar pikken enkele jongeren nu op in.





In een van de oude fabriekshallen timmeren, schroeven en lassen ze zelf skaterampen in elkaar. "We doen dat met beperkte middelen, maar met veel goesting. We gebruiken alleen recuperatiemateriaal, maar wat we bouwen, zullen duurzame en veilige constructies zijn die aan alle normen beantwoorden", zegt Folke D'Haeyer, die samen met Jeremy Le fevre en Jens Minnaert het initiatief neemt voor het indoor park.





"Er is in Oudenaarde een groeiende cultuur op valk van skaten. In deze loods bouwen we zelf een skateparcours. Zelf zijn we al en tijd als skaters actief en we zien ook dat er een stijgende belangstelling is voor de sport. Alleen zijn er heel weinig plaatsen waar je ze veilig kan beoefenen", ondervindt Folke D'Hayer.





Cursussen

"In de Vlaamse Ardennen kan je nergens indoor skaten. Je moet daarvoor al naar Kortrijk. De skatewereld is wel een kleine scène, maar wij geloven dat er heel veel belangstelling is voor deze sport en dat die alleen nog maar zal groeien als wij de mogelijkheid aanbieden om te skaten op een aangename plek. We zijn ook van plan om cursussen en zelfs echte skatekampen te organiseren. Daarvoor kunnen we beschikken over gediplomeerde skaters", legt Jeremy Le fevre uit.





Piste in park

Dat de skaters een eigen piste bouwen is opmerkelijk, want ook de stad Oudenaarde heeft een skatepark. Dat ligt in de sportzone aan de Rode Los, maar valt bij skaters niet meer in de smaak.





"Het is daar een beetje te druk geworden. De toestellen zijn ook verouderd en op de ondergrond is eigenlijk niet geschikt, onder meer door de vele fijne steentjes", verduidelijken de skaters.





De stad trekt dit jaar wel 40.000 euro uit om dat skatepark te vernieuwen. "We zijn daar blij om, vooral omdat ik gehoord heb dat we daarbij ook suggesties mogen doen. Maar het initiatief van de stad en dat van ons kunnen perfect naast elkaar bestaan. Hoe meer we deze jongerencultuur kunnen stimuleren, hoe beter", besluit Jeremy.