Jongeman riskeert werkstraf wegens vuistslag aan agent 20 maart 2018

02u55 0

Een jongeman die in april van 2017 een politieagent bewusteloos sloeg, heeft zich gisteren moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde. L.G. (21) kwam vanuit Limburg om te fuiven in de Qubus, maar nog voor hij binnen was, liep het fout.





Toen L.G. met zijn vrienden aankwam op de parking van de Qubus, werden ze gecontroleerd door de politie. De agenten besloten de groep te fouilleren, maar dat was buiten L.G. gerekend. Hij deelde een vuistslag uit in het gezicht van een agent en zette het op een lopen. De agent viel achterover tegen een auto en verloor het bewustzijn. Door het incident was hij drie dagen arbeidsongeschikt. De beklaagde verklaarde achteraf dat hij zijn vrienden wou beschermen, omdat zij de drug ketamine op zak hadden.





"Daar geloof ik niets van", zei de procureur. "Hij deed het uit schrik om zelf betrapt te worden met ketamine." De procureur vorderde een werkstraf van 120 uur. L.G. verklaarde gisteren spijt te hebben van wat er is gebeurd. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 12 april.





(LDO)