Jonge en toekomstige ouders delen ervaringen in Mamacafé 05 mei 2018

02u29 0 Oudenaarde Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde organiseert dit jaar vier keer een zogenaamd Mamacafé. Ouders met jonge kinderen (tot 1 jaar) en toekomstige ouders kunnen er bij een een kopje koffie of thee ervaringen uitwisselen.

"Het mamacafé is voor jonge en toekomstige ouders een ideale plaats om op een ontspannen en informele manier ervaringen en tips uit te wisselen over zwangerschap en bevalling, de intense eerste weken na de bevalling, babyvoeding en -verzorging, slaaphoudingen en slaapritme", zegt Linda Van den Abeele, hoofdvroedvrouw op de materniteit van het AZ Oudenaarde. "De hele namiddag zijn vroedvrouwen, draagconsulenten en lactatiekundigen aanwezig om op eventuele vragen te antwoorden. AZ Oudenaarde zorgt voor een open sfeer en een gezellige omgeving die borstvoedingsvriendelijk is, met een speelhoekje voor jongere kindjes. Voor de aanwezigen hebben we ook een attentie voorzien: de deelnemers ontvangen een leuk rompertje of T-shirtje. Deelnemers kunnen vrijblijvend workshops babymassage, draagdoeken aanleggen en kangatraining volgen", legt Vandenabeele uit.





Het eerste mamacafé van dit jaar vindt plaats op maandag 7 mei van 14.30 tot 17.30 uur in het Administratief centrum AZ Oudenaarde, vergaderzaal Briljant/Diamant (tweede verdieping), Minderbroedersstraat 3 in Oudenaarde. Later dit jaar volgen nog sessies.





Meer info: 055/33.61.99 (DCRB)