Jonge bestuurster pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding 03u05 0

De 20-jarige E. V. uit Oudenaarde heeft in de Oudenaardse politierechtbank een effectieve geldboete van 1.000 euro en een maand rijverbod opgelegd gekregen, nadat ze bij het manoeuvreren op de parking van de manège in Kerselare een geparkeerd voertuig aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. "Mijn cliënte was zodanig in paniek dat ze is doorgereden", vertelde haar advocaat. "Ze kon nadien ook geen verklaring afleggen aan de agenten omdat ze zodanig onder de indruk was." Omdat ze minder dan twee jaar over haar rijbewijs beschikte, zal ze ook haar theoretisch rijbewijs opnieuw moeten afleggen.





(TVR)