John Adam en Tineke Van hooland op liberale lijsten voor Vlaamse en federale verkiezingen Ronny De Coster

13 maart 2019

20u40 0 Oudenaarde Tineke Van hooland en John Adam worden in navolging van afscheidnemend Vlaams volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester de Oudenaardse liberale gezichten voor de parlementsverkiezingen in mei.

Vorige maand kondigde burgemeester Marnic De Meulemeester aan dat hij zich voltijds wil toeleggen op het burgemeesterschap van Oudenaarde. Na 15 jaar is hij geen kandidaat meer voor een nieuw mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Tineke Van hooland, kersverse gemeenteraadslid en helemaal nieuw in de politiek in Oudenaarde, staat zesde op de federale lijst van Open Vld, waarvan Brakelaar Alexander De Croo de lijsttrekker is.

John Adam duwt van op plaats 25 de Open Vld-lijst voor het Vlaams parlement. De liberaal uit Mater is al bijna twintig jaar actief in de politiek in Oudenaarde en is begonnen aan zijn tweede legislatuur als schepen.