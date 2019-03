Joggen door Oudenaardse binnenstad, terwijl je smartphone toeristische uitleg geeft Oudenaarde in zee met Runnin’ City, dat al duizenden joggers door 150 Europese steden loodst Ronny De Coster

06 maart 2019

15u26 0 Oudenaarde Door de stad joggen en intussen via de oortjes van de smartphone uitleg krijgen bij de bezienswaardigheden wat je voorbij komt: het kan binnenkort in Oudenaarde. Het stadsbestuur gaat in zee met Runnin’ City, in heel Europa al duizenden toeristen door historische steden loodst. “Er komen in Oudenaarde drie verschillende routes van 5, 10 en 15 kilometer”, voorziet schepen Peter Simoens (Open Vld).

Runnin’ City is een applicatie op de smartphone. Het systeem kent al duizenden gebruikers in 150 steden waaronder Amsterdam, Barcelona, Parijs, New York, Charleroi, Gent, Leuven, Brussel. Oudenaarde volgt binnenkort.

3 routes in 3 talen

“We hebben een overeenkomst om Runnin’ City in Oudenaarde te integreren. Daarbij zullen drie routes worden uitgestippeld. Die passeren langs cultureel interessante gebouwen en plaatsen en mooie plekken in de stad. Met dit systeem worden de culturele gebouwen en nationaal erfgoed op een sportieve manier in de kijker gezet. De routes zullen 5, 10 en 15 kilometer lang zijn en beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Gebruikers kunnen de applicatie en de routes gratis downloaden. Runnin’ City heeft al een grote community, wat voor een grote interactie zorgt. De overeenkomst is voor drie jaar”, verduidelijkt schepen Peter Simoens (Open Vld), bevoegd voor Sport en Recreatie.

2.500 euro per jaar

Aansluiten bij Runnin’ City kost de stad 2.500 euro per jaar. In dat bedrag is promotie begrepen in de vorm van posters, visitekaartjes, QR-codes, promotie op sociale media binnen het pakket.