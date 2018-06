Jeugdvoetbalvoorzitter Kurt Vandeputte op lijst Open Vld Oudenaarde 23 juni 2018

02u55 0 Oudenaarde Kurt Vandeputte (46), jeugdvoorzitter en lid van de beheerraad bij voetbalclub KSV Oudenaarde, zet zijn eerste stappen in de politiek: hij krijgt een plaats op de lijst Open Vld in Oudenaarde.

"Ik kies voor Open Vld, omdat ik zeer sterk geloof in de vernieuwing, verjonging en het enthousiasme die we met onze groep uitstralen om onze stad verder goed te besturen met veel vertrouwen in de toekomst", zegt Kurt Vandeputte, die boekhouder-fiscalist is van beroep. "Ik ben trots dat Kurt mee zijn schouders zet onder het liberale project voor Oudenaarde", zegt lijsttrekker en burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). "Kurt draagt onze stad een heel warm hart toe en vanuit zijn engagement in het jeugdvoetbal is hij een absolute meerwaarde voor onze lijst. Hij gelooft ook sterk in het sociaal liberalisme, waar Open Vld in Oudenaarde bij uitstek voor staat", zegt De Meulemeester.





Vandeputte is overigens de tweede voetbalvoorzitter op de liberale lijst voor de gemeenteraadsverkieingen: eerder raakte al bekend, dat Bart Dossche de lijst duwt. Dossche is voorzitter van voetbalclub Kwik Eine. Op zondag 1 juli spreken de Oudenaardse Open Vld-leden zich uit over de ontwerplijst, waarna ook de volgorde van de kandidaten zal bekendgemaakt worden. (DCRB)