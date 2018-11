Jeugdraad installeert “blokhuis” voor studenten, omdat samen studeren veel aangenamer is Ronny De Coster

14 november 2018

11u09 0 Oudenaarde De Jeugdraad Oudenaarde blikt al vooruit op de komende blokperiode en nodigt studenten aan om samen te studeren in Jeugdcentrum Jotie aan de Hofstraat.

“Het is de tweede keer. De ervaring met het vorige blokhuis was heel goed. Het is aangenamer studeren als je niet het gevoel hebt dat je er alleen voor staat”, motiveert Arthur Provoost, voorzitter van de Jeugdraad Oudenaarde.

In de examenperiode in juni was de instuif van het Jeugdcentrum Jotie ook al ingericht als studieruimte. “Soms kwamen er vijf, maar soms ook 25 studenten. Na de goeie reacties hebben we beslist om ook tijdens de blokperiode in de kerstvakantie een ‘blokhuis’ te openen. Studenten zijn van 21 december tot 25 januari elke dag van 8 tot 20 uur welkom. Alleen op kerstavond en -dag en op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag blijft onze studiezaal gesloten”, geeft Arthur Provoost aan.

Vooraf inschrijven hoeft niet.