Jeugd en voetbalacademie onder één KSVO-vlag 04 augustus 2018

Voortaan werken KSVO-jeugd en voetbalacademie KSVO in Oudenaarde samen onder één vlag. De voetbalacademie steunt op 4 pijlers: beweegtraining & dribbelvoetbal voor 4 tot 6-jarigen, techniektraining voor 7 tot 12-jarigen, meisjeswerking voor 7 tot 12-jarigen en vakantiestages in de herfst-, kerst- & krokusvakantie. Via het open aanbod, dat zich zowel richt naar eigen spelers als naar jeugdspelers aangesloten in Groot-Oudenaarde en de regio Vlaamse Ardennen, kan men verder zijn breedmotorische, voetbaltechnische en mentale vaardigheden bijspijkeren. Het aanbod kan men ontdekken op www.ksvoudenaardejeugd.be/ voetbalacademie. (MAN)