Jarige KSA speelt eigen toneelstuk 05 april 2018

KSA Sint-Jacob Oudenaarde bestaat 85 jaar en viert dat niet met een fuif, maar met een toneelstuk dat de jeugdvereniging zelf heeft geschreven. "We organiseren om de vijf jaar een Bondsfeest en dit is eens een andere formule dan wat we gewend zijn", vertelt Céline Demaertelaere, die samen met Brecht Ghyselinck de algemene coördinatie doet.





De cast van 'De mysterieuze eilandvloek' bestaat uit maar liefst 60 leden van de jeugdvereniging. Kurt De Smet is regisseur. De opvoeringen vinden morgen en op zaterdag 7 april plaats, om 19.30 uur in de Sint-Jozefskerk in Oudenaarde. Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen. Reserveren via bondsfeest@ksaoudenaarde.be of 0494/67.91.32 (DCRB)