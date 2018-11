Janne Dewaele van Recrean Oudenaarde voor derde keer op rij Belgisch kampioen rope skipping Vier Oudenaardse atleten geselecteerd voor WK in Oostenrijk Ronny De Coster

20 november 2018

09u28 0 Oudenaarde Op het Belgisch Individueel Kampioenschap rope skipping in Gent hebben de Recrean Rope skippers uit Oudenaarde grote prestaties neergezet. Janne Dewaele kroonde zich voor de derde keer op rij tot Belgisch kampioen en Laurena Van Leeuwen behaalde zilver. Vier atleten zijn geselecteerd voor het WK in Oostenrijk.

Ook Joyce De Temmerman, Silke Vervaeke en Julie De Visscher haalden de top-10. Joska Lauweryns en Lara Desmet hadden met pech af te rekenen en werden 19de en 20ste.

Jana Bracke behaalde op de 30 seconden speed voor het eerst de kaap van 100, goed voor een zilveren medaille. Janne behaalde ook nog goud op freestyle en zilver op de 3 minuten speed. Laurena pakte ook nog zilver op de freestyle.

In de jongenscategorie 15+ pakte Jens Ockerman zilver op freestyle. Matthias Hiele werd zevende en Kobe Caryn, die voor het eerst in deze leeftijdscategorie aantrad, werd al onmiddellijk veertiende. In de categorie 12-14 jaar behaalden Zoë Dhondt en Gerben Blanquaert beiden een knappe zevende plaats.

Naar WK Oostenrijk

Met deze wedstrijd is meteen ook de Belgische individuele selectie voor het komende Europees Kampioenschap in Oostenrijk bekend. Janne en Laurena zijn geselecteerd voor de volledige masters, Jens Ockerman werd geselecteerd voor de freestyle en Jana Bracke werd geselecteerd voor haar 30 seconden speed.