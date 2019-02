Jan Zonder Vreeslaan vanaf maandag tot einde van het jaar dicht voor verbouwing De Rantere tot luxueus appartementsgebouw Ronny De Coster

01 februari 2019

20u16 0 Oudenaarde Aan de Jan Zonder Vreeslaan in Oudenaarde starten maandag de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing van het vroegere hotel-restaurant De Rantere en het naastliggende pand van de familie Dierick tot luxueus appartementsgebouw. Als gevolg van de werkzaamheden blijft de Jan Zonder Vreeslaan tot het einde van dit jaar afgesloten voor het verkeer.

Het volledige bouwterrein van 1.115 vierkante meter wordt onderkelderd en wordt voorzien van 29 parkeerplaatsen die via een autolift in de Jan Zonder Vreeslaan bereikbaar zullen zijn. De kant van de Kasteelstraat omvat 8 appartementen en aan de kant van Jan Zonder Vreeslaan 9 units. De groene binnenruimte tussen de twee gebouwen wordt verdeeld over 4 private tuintjes die zullen toebehoren aan de 4 gelijkvloerse appartementen.

Jan Zonder Vreeslaan heel het jaar dicht

Om de doorstroming op de drukke Margaretha van Parmastraat te garanderen, zal de aannemer de werfinrichting voorzien in de Jan Zonder Vreeslaan. Die zal tijdens de hele de duurtijd van de werkzaamheden volledig afgesloten zijn. Het plaatselijk verkeer voor de Jan Zonder Vreeslaan en Achterburg zal omgeleid worden via de Kasteelstraat, waar tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten wordt voor plaatselijk verkeer. Om dat mogelijk te maken, voert de stad een parkeerverbod in langs de kant van d woningen met pare nummers. Parkeeralternatieven zijn de parkeerplaatsen langs de Margaretha van Parmastraat en de Ham.