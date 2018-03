Jan Broeckaert overleden 15 maart 2018

02u52 0 Oudenaarde Bekende Oudenaardenaar Jan Broeckaert is overleden. Hij is net geen negentig jaar geworden.

Broeckaert heeft aan de Broodstraat in Oudenaarde een elektrowinkel uitgebaat en is vooral bekend als gewezen speler en als ere-voorzitter van voetbalclub KSV Oudenaarde.





Hij was als voetballer een bliksemsnelle linksbuiten. Na zijn spelersloopbaan bleef hij actief in het Oudenaardse voetbal. Aanvankelijk stond hij in voor de transfers. Zo haalde hij persoonlijk de Braziliaan Oswaldo Dias, de Portugese international Ernesto Figuereido en de Argentijnen Marcos Conigliaro en Roberto Saporiti naar Oudenaarde.





Voorzitter

Vanaf 1975 werd hij voor twaalf jaar voorzitter, maar ook nadien bleef hij bij geel-zwart actief.





Jan Broeckaert is ook vrijwillig brandweerman geweest, nam zelfs even de organisatie van de Adriaen Brouwer Bierfeesten op zich en zal bij velen ook herinnerd blijven als de flamboyante éminence grise achter het stuur van zijn Porsche of Golf GTI. (DCRB)