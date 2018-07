Interesse voor zonnepanelen blijft groot 17 juli 2018

Nog voor 1 februari 2019 zullen bij meer dan 3.300 deelnemers van de groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen zonnepanelen worden geïnstalleerd. De eerste zestien panelen werden op 6 juli al geplaatst bij Jannes Verstichel uit Bevere (Oudenaarde). De installatie zal zo'n 3.700 kilowattuur kunnen opwekken per jaar. De derde groepsaankoop voor zonnepanelen was in Oost-Vlaanderen een succes.





"De interesse voor zonnepanelen is bij de inwoners van Oost-Vlaanderen duidelijk sterk aanwezig", zegt gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Energie. Wie ook interesse heeft maar de groepsaankoop heeft gemist, kan terecht op www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen. (LDO)