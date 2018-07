Indrukwekkende klap met drie auto's 14 juli 2018

Drie auto's geraakten gisterenavond rond zeven uur betrokken in een indrukwekkend verkeersongeval boven op de Edelareberg in Edelare. Een BMW, die reed in de richting van Brakel, week door een onbekende oorzaak van de weg af en kwam daardoor in aanrijding met twee tegenliggers. De eerste auto belandde na de crash in de berm aan de overkant van de weg en boorde zich daar door een afsluiting. Als bij wonder geraakte niemand bij het ongeval zwaargewond. Eén bestuurder, de twintiger uit Brakel die achter stuur van de BMW zat, moest voor verzorging naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde. Als gevolg van het ongeval moest het verkeer op de Edelareberg een tijd over één rijstrook. (DCRB)