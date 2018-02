Inbrekers roven bestelwagens leeg DIEVEN GAAN AAN DE HAAL MET 10.500 EURO AAN WERKMACHINES RONNY DE COSTER

20 februari 2018

02u52 0 Oudenaarde Bestelwagens vol duur werkgerief worden alsmaar meer het doelwit van rondtrekkende inbrekersbendes. Afgelopen weekend zijn aan de Hauwaart en de Edelareberg drie wagens leeggeroofd. De daders gingen aan de haal met duizenden euro's aan machines.

Dieter Blommaert runt samen met zijn broer Lieven het kachel- en haardenbedrijf Vuren Blommaert. De firma is gevestigd in Maarkedal. Maar de diefstal gebeurde aan de Hauwaart in Oudenaarde, waar Dieter woont en waar hij 's nachts ook zijn bestelwagen parkeert. "Opmerkelijk is toch wel dat mijn bestelwagen van op de straat niet te zien is. Toch wisten de daders ze blijkbaar staan. Dat wijst er misschien wel op dat ze ons in het oog hebben gehouden", vertelt Dieter. "Ze hadden alleszins niet veel moeite om de bestelwagen open te breken. Het slot van het achterportier werd geforceerd. Uit de wagen hebben ze alles gestolen wat waardevol was. Boormachines, slijptoestellen, perstangen voor radiatoren, allemaal van het merk Makita. Een snelle optelsom brengt me al snel boven de 8.000 euro aan gestolen materiaal."





Ruit stuk gegooid

Dezelfde daders sloegen vermoedelijk ook toe bij elektricien Johan Aelgoed, die een paar huizen verder woont. "Ook hier hebben ze alles meegenomen", toont Johan. Hij had nochtans zijn voorzorgen genomen. "Omdat we de jongste maanden al vaker hoorden over inbraken in bestelwagens, en omdat de politie aanraadde om op onze hoede te zijn, parkeren wij onze bestelwagens altijd met de achterklep dicht tegen een gevel. Dat maakt het inbrekers toch al lastiger. Maar kijk, dan gooien ze blijkbaar gewoon een ruit stuk om toch in de wagen te geraken. Ook hier hebben ze alle dure toestellen meegenomen. Klophamers, boormachines, wipzagen en accu's. Klopboren en laddertjes konden ze blijkbaar niet gebruiken. Ik ben vandaag al meteen nieuw materiaal gaan kopen en was snel 2.500 euro kwijt."





Steeds meer inbraken

"Je kan niet bij de pakken blijven zitten, er is werk te doen. Ik maak me ook geen illusies. Wat ik kwijt ben, zie ik niet meer terug", aldus Johan. Inbraken in bestelwagens duiken de jongste maanden alsmaar meer op. "We zien in de inbraakcijfers van vorig jaar een duidelijke stijging van dit fenomeen. We merken overigens dat niet alleen diefstallen in auto's stijgen. Er wordt de jongste maanden ook meer en meer ingebroken in gebouwen", zegt Joost Duhamel, hoofd van de politiezone Vlaamse Ardennen. "Dievenbendes rukken steeds meer op vanuit het zuiden van het land."





De politie raadt aan om bestelwagens zo veel mogelijk binnen of op afgesloten terreinen te parkeren.