Inbrekers hebben het op BMW’s gemunt Ronnuy De Coster

11 april 2019

17u09

Bron: Eigen berichtgeving 31 Oudenaarde In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken in verschillende auto’s die geparkeerd stonden in de Fabriekstraat en de Kanunnikenstraat in Eine. Opvallend: de daders waren alleen geïnteresseerd in BMW’s.

De manier van werken was overal gelijklopend: de daders gooiden een ruit van de auto stuk en braken het dashboard los. De dieven stalen vooral de gps-toestellen en radio’s van de wagens. Van één auto hebben ze ook het sportstuur mee. Toen ze ook het stuur van een andere BMW wilden losschroeven, werden ze betrapt en sloegen ze op de vlucht. De daders konden ontkomen.

Bij de politie hebben vier slachtoffers een klacht ingediend. Een team van het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Het lijkt erop dat de inbraken het werk zijn van een georganiseerde bende. Eind vorige week was er ook al een gelijkaardige inbrakengolf in Goeferdinge bij Geraardsbergen en eerder werd er ook al ingebroken in verschillende BMW’s in Lede bij Aalst.