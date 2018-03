Inbrekers halen school overhoop ZEVEN COMPUTERS EN PROJECTOR WEG BIJ KAMELEON COCON RONNY DE COSTER

09 maart 2018

02u58 0 Oudenaarde Nachtelijke inbrekers zijn gisteren zwaar tekeer gegaan in de KBO-school Kameleon Cocon in Eine, een school voor buitengewoon onderwijs. "Alle computers en een projector werden gestolen. De daders haalden ook nog eens alles overhoop", toont directrice Greet Weyme. Door het voorval konden de leerlingen er geen les krijgen.

De inbraak is gisterenochtend vastgesteld door personeel. "We zagen dat in heel de school alle kasten zijn opengemaakt of -gebroken en dat alles werd overhoop gehaald. Achteraan is met een grote steen een ruit stukgegooid. "Alle laptops, zeven in totaal, werden gestolen. Die toestellen hebben wij elke dag heel hard nodig: ze zijn uitgerust met speciale softwareprogramma's voor onder meer rekenen. Omdat de kinderen heel vaak individueel werken en begeleid worden, zijn die laptops onmisbaar. Daarbovenop werd ook een beamer gestolen en is er uit mijn kantoor ook een kleine hoeveelheid geld weg", omschrijft de directrice de buit.





Eieren tegen muur

"Maar er is ook veel schade", toont ze. "Een leerkracht had voor gisteren een kookactiviteit gepland met de kinderen. "Ze zouden samen taartjes bakken. De meeste ingrediënten stonden al klaar en dat heeft de inbrekers geïnspireerd om nog meer baldadigheden te begaan. Ze hebben op enkele plaatsen zelfs eieren tegen de wanden gegooid. Het was blijkbaar niet enkel hun bedoeling om te komen stelen, maar ook om zo veel mogelijk schade aan te richten. Ze moeten hier een hele tijd zijn gebleven. De school ligt hier aan de industriezone en is daardoor een beetje aan het zich onttrokken. Die inbrekers hebben dus alle tijd gehad om ongemerkt hun slag te slaan", bedenkt Greet Weyme.





Haar school lag er zo rampzalig bij, dat ze noodgedwongen beslist heeft om de leerlingen er niet binnen te laten.





"Onze leerkrachten zijn met hen naar de sporthal Het Groenhof getrokken. Wij zijn een school voor buitengewoon onderwijs en werken dus met kinderen met een beperking. Voor hen zou de confrontatie met de puinhoop een verschrikkelijk traumatische ervaring betekenen. Dit gebouw is geen gewone school, maar ook een thuis. Leerkrachten doen zo hard hun best om hiervan een knusse plek te maken. Het is onvoorstelbaar dat er mensen zijn die het blijkbaar plezierig vinden om dit letterlijk en figuurlijk allemaal overhoop te gooien. We zijn heel zwaar ontredderd, omdat dit niet alleen financieel, maar ook emotioneel op ons een heel grote impact heeft", besluit de directrice.