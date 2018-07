Inbrekers aan de haal met megasup van Absolut Surfclub 04 juli 2018

02u28 0 Oudenaarde Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken bij Absolut Surfclub aan de Donk in Oudenaarde. De container waar het surfmateriaal in was opgeborgen, is opengebroken en de megasup is gestolen.

Het is een drukke periode voor Absolut Surfclub, maar dit jaar is de zomervakantie in mineur gestart. De megasup van de club, een soort grote surfplank, is gestolen.





"Het is al de tweede keer dat inbrekers onze container hebben opengebroken", zegt Lowie Cnockaert van Absolut. "Vorige keer gingen ze ervandoor met de motor van onze boot, nu met de sup." De dieven maakten op die manier heel wat geld buit, want een dergelijke plank kost ruim drieduizend euro. "We hadden onze sup vorig jaar tweedehands gekocht aan zee. Dat we hem nu kwijt zijn is echt jammer, want op dagen met weinig wind konden hele groepen ermee spelen."





Ook mensen met een beperking konden dankzij de grote sup op het water. De uitbaters van Absolut hebben ondertussen de sloten van de opengebroken container vervangen en roepen op Facebook op om uit te kijken naar de gestolen megasup. "Waarschijnlijk vinden we het nooit meer terug, maar je weet maar nooit. Alle tips zijn welkom", klinkt het. (LDO)