In tien jaar tijd gebeurden er al meer dan 300 ongevallen: buurtbewoners eisen met petitie maatregelen voor veiligere Edelareberg Ronny De Coster

10 april 2019

17u52 0 Oudenaarde Bewoners van de Edelareberg in Oudenaarde eisen met een petitie dat het stadsbestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen snel maatregelen nemen om de verkeersveiligheid op de kwalijk gereputeerde helling te verbeteren. “In tien jaar tijd gebeurden hier al meer dan 300 ongevallen. Zo kan het niet verder”, klinkt het. “Ik heb deze week aan AWV betere fietspaden, een snelheidsbeperking en herstelling van het wegdek gevraagd en wil nog dit jaar resultaat zien”, reageert mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld).

Op de Edelareberg is de maximaal toegelaten snelheid 70 kilometer per uur. Volgens bewoners schuilt daarin al de oorzaak van de meeste ongevallen: er wordt te snel gereden. “Met de talrijke bochten is deze weg ook niet gemaakt om 70 kilometer per uur te rijden”, zegt Chantal Tavernier, die langs de gevaarlijke straat woont. Zij schat dat er in de afgelopen tien jaar al meer dan driehonderd ongevallen zijn gebeurd. Meestal blijft het bij blikschade, maar de Edelareberg eiste ook al veel gewonden en er waren ook al een paar dodelijke crashes.

Ook de fietspaden op de Edelareberg zijn allesbehalve veilig, omdat ze niet van het wegdek gescheiden zijn, waardoor auto’s en vrachtwagens vaak heel dicht naast fietsers rijden.

Chantal Tavernier is samen met Karolien Van Rysselberge een petitie gestart om bij de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen aan te dringen op ingrijpende maatregelen. De vrouw klaagt ook de situatie voor voetgangers aan: de Edelareberg heeft geen voetpaden, en dus riskeer je te voet al snel je leven.

Drie eisen

Schepen Peter Simoens (Open Vld), bevoegd voor Mobiliteit, zat deze week met verantwoordelijken van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen aan tafel om de problematiek van de Edelareberg aan te kaarten.

“Het beheer van de Edelareberg is in handen van het Gewest. Vanuit de stad kunnen we alleen maar aandringen op maatregelen die de site veiliger maken. Wij hebben drie verschillende ingrepen voorgesteld. Vooreerst moet de Edelareberg inderdaad veilige fietspaden krijgen. Dat kan alleen maar als die van het wegdek gescheiden zijn. Verder moet er effectief werk worden gemaakt van het vertragen van de snelheid. Dat kan niet met verkeersborden alleen: er zal op deze weg maar trager worden gereden, als dat wordt afgedwongen. Er moeten obstakels komen, die beletten dat er nog te snel wordt gereden. En tenslotte moet ook de staat van het wegdek van de N8 eens grondig worden bekeken. Op enkele plaatsen is die heel slecht. Onder meer aan de Hauwaert nabij de Brouwerij Roman dringt een herstelling zich op”, vindt Simoens.

Oudenaarde Dit jaar resultaat zien

Of de roep van de stad het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen effectief in beweging zet, valt af te wachten. “We krijgen te horen dat er budgettaire beperkingen zijn, waardoor er keuzes moeten gemaakt worden. Maar ik denk niet dat eraan getwijfeld kan worden of maatregelen op de Edelareberg dringend zijn. Ik verwacht alvast dat er nog dit jaar iets gebeurt en we zullen blijven op dezelfde spijker slaan”, maakt Simoens zich sterk.