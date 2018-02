IJsberen duiken koude tuinvijver in voor het goede doel 28 februari 2018

02u57 0

De jaarlijkse Oudenaardse ijsberenduik kon rekenen op een honderdtal aanwezigen. Maar 'slechts' achttien onder hen trokken effectief hun zwemtenue aan om in het ijskoude water van een tuinvijver in Eine te duiken. "Dat het berekoud is, mag je wel zeggen. We hebben de temperatuur van het water gemeten: 5° Celcius", vertelde Steven Bettens, een van de moedigen die niet aan de oever bleef staan.





De ijsberenduik is een initiatief van de partij Groen in Oudenaarde. De opbrengst van de organisatie schenkt ze aan de vzw aPart voor haar project M-Brio, een ontmoetingsplaats in Oudenaarde voor aanstaande mama's en jonge mama's tot 25 jaar, die in een ernstige maatschappelijk kwetsbare positie verkeren.





(DCRB)