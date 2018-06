Ides en Annie zijn kampioenen bij bowlingclub 05 juni 2018

02u36 0

S-Sport/S-Plus Oudenaarde, een seniorenvereniging met een aanbod aan vrijetijds-en sportactiviteiten, huldigde haar beste bowlingspelers van het voorbije seizoen. Winnaar bij de mannen werd Ides Dubelloy die het haalde van Luc Vocaet en Hervé Petrens. Bij de vrouwen haalde Annie Kerschaver het van Marie-Claire Raes en Jeannette Cedeyn. De rode lantaarn kwam in handen van Jeanine Cedeyn. Het nieuwe seizoen, waarop iedereen welkom is, in Bowling Stones aan de Gobelinstraat 1, start op dinsdag 18 september.