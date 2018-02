Huurwoning Syrisch gezin onbewoonbaar na brand 20 februari 2018

02u36 0 Oudenaarde Het heeft gisteren gebrand in een huis aan de Oudstrijdersstaat in Nederename.

Het vuur ontstond in de woonkamer. Een fauteuil, die kennelijk te dicht bij een gaskachel stond, vloog in brand. In een mum van tijd verspreidden de vlammen zich door de hele kamer. "Ik ben naar buiten kunnen lopen, maar blussen zat er niet meer in", vertelde Basher K. onthutst. De Syrische man kreeg via het OCMW samen met zijn echtgenote en vijf kinderen sinds anderhalf jaar onderdak in de woning. "Het huis is door de brand onbewoonbaar. We gaan nu moeten uitkijken waar we terecht kunnen. Gelukkig waren de kinderen op school, toen de brand uitbrak", bedacht de vader van het getroffen gezin. Een team van de brandweerpost Oudenaarde kon beletten dat ook de aanpalende woning schade opliep. Terwijl de brandweer de brand aan het blussen was, werd de Oudstrijdersstraat plaatselijk afgesloten voor alle verkeer.





(DCRB)