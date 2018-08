Hulde voor U18 kampioenenteam van rugbyclub Rhinos 03 augustus 2018

De rugbysport is ten volle ingeburgerd in Oudenaarde zodanig dat jeugdteams reeds van zich laten spreken. Zo slaagden de U18 jongens er in om het seizoen af te sluiten met de titel. Het team van kapitein Jens Bonnier totaliseerde 486 gemaakte punten en kreeg er slechts 112 tegen. Voorziter Karel Vandenbroucke werd met het Rhinos kampioenenteam een ontvangst aangeboden in het stadhuis, waar sportschepen Peter Simoens hen een blijvend aandenken overhandigde. Na eerst ondertstreept te hebben dat ze een enorme meerwaarde kunnen betekenen voor de seniorenenteams in de komende jaren.





(MAN)