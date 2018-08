Hulde aan Belgisch vinkenierskampioene 17 augustus 2018

Katrien Dewambersie komt sinds enkele jaren uit bij 'De Vrije Bosvink Ouwegem', maar ze woont in Ename zodat ze als Belgisch kampioene een huldeontvangst kreeg aangeboden in het stadhuis van Oudenaarde. Met haar vink 'Pootje' was Katrien Dewambersie er immers in geslaagd van het op 24 juni te Ieper tot kampioene van België te brengen alwaar "Pootje" 816 liedjes liet horen. Meteen betekende dat de derde kampioenentitel voor haar in vier jaar tijd met dezelfde vink die ooit 1.074 'sukse-wiets' liet optekenen in één uur speeltijd.





(MAN)