Houtskool zet garage in de fik 25 juli 2018

02u43 0

In de Rooigem in Mullem is gisteravond brand uitgebroken in een alleenstaande garage. De eigenaars hadden niet lang voordien een zak houtskool in de garage gezet na een barbecue. Vermoedelijk is tijdens het barbecueën een vuurschilfer in de zak terecht gekomen. De eigenaars gingen het vuur in eerste instantie te lijf met een brandblusser, waarna de brandweer overnam. Die kon niet meer vermijden dat de inboedel van de garage, waaronder ook een wagen, zwaar beschadigd geraakte. (DCRB/TVR)