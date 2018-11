Hongermaal van Vrije Basisschool van Huise levert 700 euro op voor Banakin Oudenaardse vzw bouwde school in Kinshasa en blijft ze verder uitbouwen Ronny De Coster

16 november 2018

11u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde In de Vrije Basisschool van Huise mochten Lieven De Meuleneire en Urbain De Clerck van de vzw Banakin deze voormiddag een cheque van 700 euro ophalen.

“Dit is de opbrengst van een zogenaamd hongermaal, dat we op school hebben georganiseerd”, lichtte schooldirecteur Mia Vansteenkiste toe.

De Oudenaardse vereniging Banakin doet aan rechtstreekse ontwikkelingshulp in Kinshasa.. “We hebben er in september een school gebouwd en blijven de verdere werking en ontwikkeling ervan steunen”, zegt Lieven. “Ons project is ontstaan, nadat we in Congo familie van Urbain hadden bezocht. De schrijnende armoede die we toen hebben gezien, heeft ons in actie gezet. De steun die we van de school in Huise krijgen, betekent voor ons heel veel. Niet alleen financieel, maar ook in de hoofden van de kinderen voelen we ons gesteund: nadat we hier een presentatie hebben, weten deze kinderen heel goed waar de centjes naartoe gaan”, besluit Lieven.