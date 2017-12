Hierin pompt stad 16 miljoen euro SPORT EN WEGINFRASTRUCTUUR HOOG OP BUDGETLIJSTJE RONNY DE COSTER

Oudenaarde Het Oudenaardse stadsbestuur start volgend jaar met de lang aangekondigde vernieuwing van de Sint-Jozefswijk. Ook voor de verdere vernieuwing van de sportsite en renovatie van ontmoetingscentra zijn centen voorzien. "We investeren alles samen 16 miljoen euro, zonder te lenen. We hebben een flinke spaarpot en weinig schulden", zegt financiënschepen Peter Dossche (Open Vld).

4 De Sint-Jozefswijk mag uitkijken naar de al lang aangekondige herinrichting van het Sint-Jozefsplein en enkele aanpalende straten. De omgeving van de Sint-Jozefskerk in Oudenaarde geeft niet meteen een verzorgde aanblik. Het wegdek en de voetpaden zijn versleten en de autobussen en auto's staan bijna kriskras op het plein geparkeerd. Ook aan het naburige VTI Sint-Lucas staan de voertuigen vaak ongeordend. De parking aan de kerk wordt helemaal heraangelegd en heringericht. Ook het kleinere pleintje aan de kant van de school en de gebouwen van de Christelijke Mutualiteit moet een nette parking worden. De werkzaamheden staan al lang gepland, maar werden uitgesteld omdat de stad aanspraak wou maken op subsidies voor de riolering.





4 Oudenaarde trekt ruim 800.000 euro uit om enkele ontmoetingscentra te renoveren en uit te breiden. In Heurne wordt zaal Amigo groter dankzij de verbouwing van de aanpalende woning. Van het ontmoetingscentrum aan de Serpentstraat in Eine zijn de gevels te hervoegen. Ook de isolatie van dak en de vervanging van de ramen staan in het budget van 2018.





De Rode Los

4 Voor de verbouwing van sporthal De Rode Los is bijna 2,5 miljoen euro voorzien. Op de site wil de stad ook een windmolen plaatsen voor de stroomvoorziening van het sportstadion. Die installatie zal naar schatting 60.500 euro kosten. Voor omgevingswerken nabij het Burgemeester Thienpontstadion, de sporthal en het slopen van de gebouwen van FC Nederename voorziet de stad in 850.000 euro.





4 Sport staat blijkbaar hoog op het prioriteitenlijstje van de gemeente: 579.500 euro gaat naar de aanleg van rugbyterreinen, het verharden van cruciale stukken sportsite, outdoor fitness en een fit-o-meter langs de Finse Piste. Ook de optimalisatie van de speelpleintjes en het skatepark en het verharden van de oprit KWIK Eine zitten in dit budget.





4 Opmerkelijk: de stad laat voor 15.000 euro gordijnen hangen in de muziekacademie. Dat nieuwe gebouw is uitgerust met een zonnewering, maar die blijkt niet te werken zoals het hoort. Gordijnen moeten verkoeling brengen.





In het stadhuis komt een nieuwe geluidsinstallatie die 50.000 euro mag kosten.





4 In de stadsbegroting werd ook 1,2 miljoen euro opgenomen om tal van wegen te herstellen. Het gaat over de vernieuwing van onder meer de Robert De Preesterstraat, een deel van de Broekstraat en de Adriaan Brouwerstraat, maar ook de aanleg van het fietspad langs de Schorisseweg, de renovatie Vlaamse Ardennendreef en de Pater Ruyffelaertstraat.





4 Het stadspersoneel gaat ook meer en meer rondrijden in elektrisch aangedreven auto's. Daaraan geeft de stad 100.000 euro uit.





4 2018 wordt het Adriaen Brouwerjaar: de stad haalt werken van de Oudenaardse schilder uit heel de wereld naar Oudenaarde voor een prestigieuze tentoontelling in het stadhuis. Daarvoor moet de klimatisatie van de Zilverzaal en voogdenkamer worden aangepast, zijn er tentoonstellingszalen in te richten en moet ook de beveiliging van het stadhuis worden aangepast. Prijskaartje: 303.000 euro.