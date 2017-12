Hete olie veroorzaakt keukenbrand 02u46 0 Oudenaarde In de keuken van een appartementsgebouw in de Genstraat in Oudenaarde ontstond vrijdagavond rond 18 uur een brand.

De boosdoener was een pan met olie die oververhit geraakte. De bewoners, een moeder met vier kinderen, bleven ongedeerd. De bewoners trachtten de brand eerst zelf te blussen door met een doek op de pan te slaan. Zo kregen ze de meeste vlammen uit, maar een interventie van de brandweerpost van Oudenaarde was toch nog nodig. Het vuur had zich ondertussen naar de dampkap verspreid, maar ook dat was snel onder controle. De bewoners bleven gisteren achter met een zwartgeblakerde keuken. Ze werden even opgevangen door familie, maar konden dezelfde avond nog naar huis. (LDO/TVR)