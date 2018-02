Het liep al een paar keer fout... 09 februari 2018

02u31 14 Oudenaarde Zijn het kinderziektes of de gevolgen van de rush om de Markt toch op tijd klaar te krijgen? Feit is dat de problemen met de paaltjes niet meer de enige misser blijkt bij de heraanleg van de Markt. Het liep al een paar keer fout...

Meteen na de openstelling eind november moesten werklui op zoek naar een beschadigde stroomkabel onder het pas aangelegde plein.





Enkele weken later breken graafmachientjes een deel van het plein op: niet door een fout van de aannemer. De stad had beslist om een ondergrondse technische ruimte beter te beschermen tegen insijpelend water door een sleuf in het nieuwe plein te graven.





Eind januari duiken op het plein twee enorme roestvlekken op. Een onderaannemer is met een slijpmachine aan het werk geweest aan twee putdeksels, maar heeft na afloop de gensters niet opgeruimd. Bij de regenbui die daarop volgt, gingen die ijzerdeeltjes roesten. De enorme vlekken opruimen, blijkt niet zomaar mogelijk. Met een speciaal product kan de aannemer het grootste deel van de roest toch wegkrijgen. Helemaal verdwenen zijn de vlekken tot op vandaag nog niet. (DCRB)